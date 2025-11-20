Форма поиска по сайту

20 ноября, 09:18

Город

Москва выставила на торги 5 коммерческих помещений в Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги 5 коммерческих помещений свободного назначения, расположенных в Юго-Западном административном округе. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В частности, объекты размещены на улице Гарибальди, на которой пересекаются сразу три района: Черемушки, Ломоносовский и Обручевский.

"Расположение играет важную роль в успешности проекта. От этого может зависеть количество клиентов и, как следствие, прибыльность всего бизнеса", – обратил внимание Пуртов.

По его словам, площадь помещений, находящихся на первом этаже нового жилого здания, варьируется от 58,6 до 156,3 квадратного метра, что делает их подходящими для различных проектов. Они подключены к основным коммуникациям и имеют отдельный вход, а в пешей доступности расположена станция метро "Новые Черемушки".

Заявки на участие в торгах принимаются с 1 по 5 декабря в зависимости от лота, а сами аукционы состоятся 10 и 12 декабря. Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на продажу были выставлены еще три коммерческих помещения на северо-востоке Москвы. Объекты находятся в районах Бибирево, Лианозово и Отрадное. Их площадь варьируется от 188,3 до 246,5 квадратного метра.

Все пространства имеют отдельный вход, а также расположены недалеко от местных зон отдыха. Одно помещение располагается в подвале, два других – на первых этажах. Аукционы пройдут 21 ноября.

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮЗАО

