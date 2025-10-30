Три коммерческих помещения выставили на торги на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три коммерческих помещения выставлены на продажу на северо-востоке Москвы, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения находятся в районах Бибирево, Лианозово и Отрадное. Их площадь варьируется от 188,3 до 246,5 квадратных метра. Все объекты имеют отдельный вход, а также расположены недалеко от местных зон отдыха.

Они находятся по адресам Белозерская улица, дом 17г, Угличская улица, дом 6, улица Пестеля, дом 6б. Одно помещение располагается в подвале, два других – на первых этажах. Все они подключены к основным инженерным коммуникациям, но самое крупное потребуется присоединить к электросети.

Прием заявок на участие в торгах завершится 12 ноября, сами аукционы пройдут 21 ноября на онлайн-площадке "Росэлторг". Для того, чтобы принять участие, необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Пуртов подчеркнул, что приобретение крупного нежилого помещения – это большие возможности для бизнеса, их можно использовать под один проект или сдавать в аренду нескольким предпринимателям под более мелкие коммерческие точки.

"Главное – заранее оценить место, особенности недвижимости и проанализировать конкурентную среду", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что в Мещанском районе столицы три нежилых помещения выставлены на торги. Предприниматели могут приобрести объекты свободного назначения, расположенные в Большом Сергиевском и Печатниковом переулках. Они подойдут под разного рода бизнес-идеи. Также бизнесменам доступно пространство на Трубной улице, в котором можно организовать фотостудию или химчистку.

