Два коммерческих помещения на улице Юных Ленинцев выставлены на торги

Два коммерческих помещения на улице Юных Ленинцев в районе Кузьминки выставлены на городские торги. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

В ведомстве отметили, что помещения подойдут для открытия небольшого магазина, салона красоты, кафе или мастерской. Они расположены по адресу улица Юных Ленинцев, дом 117. Их площадь составляет 74 квадратных метра и 90,1 квадратного метра.

Объекты находятся на первом этаже и подключены к основным коммуникациям, а также имеют отдельный вход.

Участниками аукционов на эти помещения могут быть юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Прием заявок на участие в торгах завершится 29 октября, а сами аукционы состоятся 10 ноября.

Ранее глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов сообщил, что город выставил на торги три коммерческих помещения в районах Тверском, Арбат и Хамовники. Объекты площадью от 71,8 до 113,4 квадратного метра расположены на Лесной и Поварской улицах, а также в Денежном переулке. Их назначение свободное.