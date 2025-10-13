Помещение площадью более 1,2 тыс "квадратов" выставлено на торги в Кузьминках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве на торги выставили помещение со свободным назначением площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, помещение находится в районе Кузьминки. Оно подойдет для обустройства супермаркета, пункта выдачи заказов, салона красоты или фитнес-студии. Прием заявок продлится до 6 ноября, а сам аукцион состоится 18-го числа.

Объект расположен по адресу улица Академика Скрябина, дом 30, корпус 1. Он занимает первый этаж и подвал. Помещение обеспечено электричеством, водоснабжением и канализацией.

Пуртов напомнил, что все процедуры от подачи заявки на торги до заключения договора проходят дистанционно: участникам аукционов не нужно оформлять бумажные документы, достаточно регистрации на онлайн-площадках и усиленной квалифицированной подписи.

Ранее в Бирюлеве Восточном выставили на торги 34 коммерческих помещения свободного назначения. Предприниматели могут открыть там кафе, пекарни, магазины, химчистки или детские развивающие центры. Заявки на участие в аукционах будут приниматься с 20 по 29 октября, сами торги состоятся в период с 29 октября по 10 ноября.