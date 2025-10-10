На торги выставили свыше 30 помещений для бизнеса в Бирюлеве Восточном

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти выставили на торги более 30 коммерческих помещений свободного назначения в районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, город регулярно обновляет список доступных объектов на инвестиционном портале. Там предприниматели и жители столицы могут найти подходящие помещения для бизнеса в разных районах города. Например, в Бирюлеве Восточном, считающемся одном из самых больших и густонаселенных районов на юге Москвы, сейчас доступно 34 коммерческих объекта.

"Там потенциально могут быть востребованы заведения, ориентированные на повседневные нужды и досуг местных жителей: кафе, пекарни, специализированные магазины, детские развивающие центры, химчистки или пункты выдачи заказов", – указал Пуртов.

Заявки на участие в аукционах принимаются с 20 по 29 октября, а сами торги пройдут с 29 октября по 10 ноября.

Объекты недвижимости находятся по адресам 6-я Радиальная улица, дом 3, корпуса 3, 4, 11, дом 7/1, корпуса 1, 2 и дом 7/6, корпуса 2, 3. Площадь помещений варьируется от 48,5 до 193,8 квадратного метра. Все здания расположены на первых этажах, оснащены отдельными входами и подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Участвовать в аукционах могут как юридические, так и физические лица. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на аукцион выставили три помещения на Дмитровском шоссе. Они расположены на первых этажах и в подвалах жилых домов. Два объекта подходят почти для любого бизнеса, а третий предназначен для оказания бытовых услуг. Площадь помещений составляет от 101,4 до 517,4 "квадрата".