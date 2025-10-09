Инвестор сможет открыть досуговый центр в парке "Кузьминки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Кузьминки" для предпринимателей выставили на условиях аренды здание для создания досугового центра, сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Кузьминский парк – благоприятное место для организации бизнеса в сфере культуры и досуга. Среди преимуществ – наличие высокого пешеходного трафика и точек притяжения горожан и туристов, таких как храм, построенный в XVIII веке, а также мероприятия для взрослых и детей", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента, площадь выставленного на торгах одноэтажного здания, расположенного в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", составляет 358,5 квадратного метра. Его можно использовать для культурно-просветительских и досуговых целей.

В частности, победитель аукциона сможет открыть здесь центр детского творчества, художественную мастерскую, арт-студию или выставочный зал, пояснил Пуртов. Аренда здания предоставляется на 5 лет.

Объект обеспечен электричеством, водоснабжением и канализацией. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 октября, а сам аукцион состоится 31 октября.

К участию в аукционе допускаются как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее столичные власти выставили на торги помещение на пятом этаже нежилого здания в Тверском районе. Объект находится на Страстном бульваре. Его площадь составляет более 200 квадратных метров.

Помещение подходит для организации коворкинг-центра, размещения офиса и прочих видов бизнеса. Здание находится в непосредственной близости от Московского театра мюзикла, Пушкинского и Нарышкинского скверов, а также Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.