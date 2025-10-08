В Москве выставили на торги нежилое помещение в Тверском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Помещение в здании выставили на торги в Тверском районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

Объект находится на пятом этаже нежилого здания по адресу Страстной бульвар, дом 6, строение 2. Его площадь составляет более 200 квадратных метров. Помещение подходит для организации коворкинг-центра, размещения офиса и прочих видов бизнеса.

"Высокая инвестиционная привлекательность объекта обусловлена его расположением: дом находится на первой линии Бульварного кольца, в шаговой доступности от станций метро "Пушкинская" и "Чеховская", – добавила Соловьева.

В непосредственной близости от здания располагаются Московский театр мюзикла, Пушкинский и Нарышкинский скверы, а также Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

В свою очередь, глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что любые физические и юридические лица смогут подать заявки на участие в аукционе до 16 октября. Торги и подведение итогов пройдут 28 октября.

"Коммерческая недвижимость от города в Центральном административном округе стабильно востребована инвесторами. Приобретение нежилых помещений на открытых торгах исключает юридические риски и экономит время участников, так как весь процесс проходит онлайн", – подчеркнул Пуртов.

Ранее столичные власти выставили на торги семь коммерческих помещений свободного назначения, расположенных на Зеленом проспекте возле станций метро "Перово" и "Новогиреево". Здесь расположены уже сложившиеся жилые массивы, хорошо развиты транспортная сеть и социальная инфраструктура.

Еще девять нежилых помещений для бизнеса выставлены на открытые аукционы в столичном районе Перово. Объекты расположены на 1-й и 3-й Владимирских улицах и имеют свободное назначение. Их площадь варьируется от 36,2 до 88,4 квадратного метра.