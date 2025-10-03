Семь коммерческих помещений на Зеленом проспекте выставлены на торги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти выставили на торги семь коммерческих помещений свободного назначения, расположенных на Зеленом проспекте возле станций метро "Перово" и "Новогиреево". Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Здесь расположены уже сложившиеся жилые массивы, хорошо развиты транспортная сеть и социальная инфраструктура, что позволяет заранее оценить все перспективы нового бизнеса", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По словам Пуртова, одно из помещений расположено на 14-м этаже дома № 20, рядом со станцией метро "Перово". Остальные шесть лотов находятся на первом этаже дома № 103, недалеко от "Новогиреево".

Площадь объектов варьируется от 38,1 до 975,5 квадратного метра соответственно. Все они уже подключены к необходимым инженерным коммуникациям. Там можно будет открыть разные виды бизнеса – в сфере общественного питания, спорта, бытовых услуг.

Прием заявок на каждый из лотов завершится с 8 по 13 октября. Сами аукционы состоятся 20 и 22 октября. Для участия в торгах понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на открытые аукционы выставили девять нежилых помещений для бизнеса в районе Перово. Объекты расположены на 1-й и 3-й Владимирских улицах и имеют свободное назначение. Их площадь варьируется от 36,2 до 88,4 квадратного метра. Помещения с отдельным входом расположены на первых этажах зданий.

