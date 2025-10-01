Четыре коммерческих помещения возле станции метро "Окружная" выставлены на торги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Четыре помещения для бизнеса возле станции метро "Окружная" в районах Марфино и Тимирязевском выставили на городские торги, рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что "Окружная" является крупным транспортно-пересадочным узлом на границе САО и СВАО, где пересекаются МЦД, линии метро и МЦК. Кроме того, рядом проходит Северо-Восточная хорда и Дмитровское шоссе, что позволит обеспечить потенциальным владельцам помещений стабильный поток клиентов.

Один из лотов находится на территории Тимирязевского района, по адресу Дмитровское шоссе, 55. Еще три – в районе Марфино, по адресу Гостиничный проезд, дом 10.

"Все помещения имеют свободное назначение, расположены на первых этажах и подходят для самых разных видов коммерческой деятельности на усмотрение победителей торгов", – подчеркнул Пуртов.

Объекты имеют отдельный вход с улицы, а площадь помещений варьируется от 126,4 до 201,3 квадратного метра. Они также подключены к основным коммуникациям, таким как канализация, электричество и водоснабжение.

Прием заявок на участие в торгах завершится 3 октября, а аукционы пройдут 14-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия нужны регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее стало известно, что в центре Москвы на торги были выставлены 10 коммерческих помещений. Площадь объектов превышает 2,8 тысячи квадратных метров.

Бизнесмены могут выбрать подходящее помещение в Таганском, Тверском, Басманном и Красносельском районах, а также в Хамовниках и Замоскворечье. Заявки на участие в открытых аукционах принимаются до 21 октября.

