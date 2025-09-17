Предприниматели смогут приобрести здание в Таганском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на торги выставили историческое здание в Таганском районе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объект площадью почти 80 квадратных метров расположен на Яузской улице. Предприниматели могут обустроить здесь административные, торговые или производственно-складские помещения.

Глава департамента обратил внимание, что коммерческая недвижимость в центральных районах столицы является выгодной инвестицией.

"Сейчас инвесторы могут приобрести у города здание площадью 79,7 квадратного метра с земельным участком площадью 130 квадратных метров на Яузской улице – вблизи Садового кольца, Котельнической набережной и станции метро "Таганская", – добавил Пуртов.

Подать заявку на участие в аукционе можно до конца сентября. Сами торги пройдут 10 октября.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, продажа коммерческой недвижимости на аукционах придает импульс развитию экономики. Кроме того, это способствует сохранению исторического облика столицы.

"С начала года только в Таганском районе по итогам открытых аукционов инвесторы приобрели 15 коммерческих объектов общей площадью около 2,8 тысячи квадратных метров", – напомнила Соловьева.

Она также добавила, что самыми крупными объектами стали помещение на Воронцовской улице и историческое здание в Большом Дровяном переулке.

Ранее на торги были выставлены два коммерческих помещения в Крылатском районе. Объекты предназначены для ведения любого бизнеса и подключены к основным коммуникациям.

Более подробная информация о лотах опубликована на инвестиционном портале Москвы.

