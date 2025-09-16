Четыре фармпредприятия арендуют землю в Москве по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва предоставила льготы на аренду земли четырем фармацевтическим компаниям. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Вице-мэр напомнил, что столица оказывает всестороннюю поддержку предприятиям. При этом для компаний со статусом промышленного комплекса ставка составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка.

"Такая льгота предоставлена четырем производителям лекарственных препаратов. Только в этом году благодаря городской поддержке они смогут сэкономить 7,1 миллиона рублей", – подчеркнул Ефимов.

Предоставленная помощь позволяет компаниям создавать дополнительные рабочие места и способствует увеличению налоговых поступлений.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что статус промышленного комплекса присваивается на 10 лет и позволяет бизнесу пользоваться специальным налоговым режимом.

Фармацевтические компании арендуют участки в четырех районах: Нижегородский, Коптево, Бирюлево Восточное и Матушкино.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что льгота на аренду предоставлена фармкомпаниям в отношении участков общей площадью 6,7 гектара. Сэкономленные средства предприятия смогут направить на собственное развитие.

