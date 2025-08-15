В Москве увеличили срок аренды участков для строительства высотных деловых зданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы увеличило до 9 лет срок аренды земельных участков для строительства административно-деловых зданий, высота которых составляет более 300 метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как пояснил вице-мэр, изменения касаются как сроков аренды, так и сроков самого строительства. При этом раньше срок реализации проектов регулировался по суммарной поэтажной площади объектов и составлял от 3 до 8 лет.

"Это важное решение (увеличение срока аренды. – Прим. ред.) позволит создать комфортные условия для реализации инвестиционных проектов в сфере деловой недвижимости. Кроме того, это учитывает специфику строительства высотных объектов и обеспечит баланс интересов инвесторов и города", – отметил Ефимов.

Как, в свою очередь, отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, изменения учитывают тенденции градостроительного развития столицы.

По его словам, продление сроков аренды в том числе позволит инвесторам качественно и своевременно реализовывать сложные проекты.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года столичные власти выделили около 184,8 гектара земли для строительства деловых и жилых объектов, а также социальных и производственных учреждений.

В Москве будут реализованы более 100 градостроительных проектов. Общая площадь недвижимости составит около 2,2 миллиона квадратных метров.

