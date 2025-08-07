Город выставил на торги крупное помещение в бизнес-центре в Новогирееве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги коммерческое помещение площадью почти тысяча квадратных метров в бизнес-центре в Новогирееве. Оно имеет свободное назначение, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"При выборе помещения для бизнеса особое внимание стоит уделять его расположению. Близость к основным магистралям и транспортным узлам существенно повышает рентабельность коммерческой недвижимости", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Бизнес-центр располагается по адресу Зеленый проспект, дом 20, рядом со станцией метро "Перово" и платформой Кусково МЦД-4. Площадь самого помещения составляет 975,5 квадратного метра. Оно находится на 14-м этаже. Там можно открыть офис, студии мастер-классов, спортивный центр или другой бизнес.

В помещении имеются электричество, водоснабжение и канализация. Кроме того, рядом есть скверы, Перовский парк и Кусковский лесопарк.

Заявки будут приниматься до 20 августа, а торги пройдут 1 сентября.

Ранее Москва выставила на торги два коммерческих помещения в Бутырском районе и Ростокине. Их общая площадь составляет около 220 квадратных метров. Предприниматели могут приобрести помещения на улице Руставели и проспекте Мира. В объектах имеются электричество, водоснабжение и канализация, а в одном из них проведен газ.

