Москва выставила на торги право аренды помещения в усадьбе XIX века

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги право аренды помещения в историческом здании в Басманном районе, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Помещение свободного назначения, площадь которого составляет 466,4 квадратного метра, расположено на втором этаже усадьбы Юлии Крестовниковой – представительницы династии купцов Морозовых. Здание было возведено в 1810 году на Покровском бульваре.

В помещении уже есть электричество, водоснабжение и канализация. Арендовать его можно на 10 лет. Срок будет отсчитываться с даты заключения контракта. Для этого нужно до 18 августа подать заявку на участие в аукционе.

Торги состоятся 21 августа на площадке "Росэлторг". От участников лишь потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

При этом в законе об объектах культурного наследия прописано, что собственники памятников архитектуры не должны нарушать исторический облик зданий. Поэтому любые работы в таких объектах необходимо организовывать по утвержденному проекту, а также с согласия и под контролем специалистов столичного департамента культурного наследия. За нарушение данных требований пользователям грозит административная и уголовная ответственность.

Пуртов уточнил, что за последние 3,5 года Москва реализовала на торгах около 100 объектов культурного наследия. Он назвал эту тенденцию позитивной, так как она помогает столице сохранять исторические здания, а предприниматели получают возможность выгодно использовать памятники архитектуры для своих бизнес-идей.

Ранее город выставил на торги два коммерческих помещения в Войковском районе. Одно из них площадью 69,3 квадратного метра находится на Нарвской улице и располагается на первом этаже.

Другое помещение занимает первый этаж и подвал дома на Ленинградском шоссе недалеко от станции МЦК Балтийская. Его площадь составляет 493,5 квадратного метра. Открытые аукционы состоятся 12 и 29 августа на онлайн-площадке "Росэлторг".