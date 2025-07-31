Два коммерческих помещения выставлены на торги в САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги два коммерческих помещения в Войковском районе Северного административного округа (САО). Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Он отметил, что одно из помещений площадью 69,3 квадратного метра находится в доме 5 на Нарвской улице и располагается на первом этаже около станции метро "Войковская". Другое занимает первый этаж и подвал дома 8, корпуса 1, на Ленинградском шоссе недалеко от станции МЦК "Балтийская", а его площадь составляет 493,5 квадратного метра. Выбрать подходящий объект можно на инвестиционном портале Москвы.

Прием заявок пройдет в два этапа. Первый завершится 1 августа, второй – 19-го. Открытые аукционы состоятся 12 и 29 августа на онлайн-площадке "Росэлторг". Желающим участвовать понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.



За год столица продала и передала в аренду более 40 участков общей площадью 7,5 гектара в шести округах Москвы. На этих территориях планируют строительство почти 84,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Там появятся производственные, общественно-деловые объекты и частные жилые дома.

