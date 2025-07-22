Москва выставила на торги крупное нежилое помещение у метро "Аэропорт"

Фото: 123RF/bad_panda

Москва выставила на продажу крупное нежилое помещение площадью почти 600 квадратных метров, расположенное в Хорошёвском районе столицы. Об этом заявила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Объект, подходящий для открытия различных видов бизнеса, занимает первый этаж здания, имеет отдельный вход, а также есть небольшие комнаты в подвале для возможной организации подсобного помещения", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.



Помещение находится недалеко от станции метро "Аэропорт", располагаясь по адресу проезд Аэропорта, дом № 11а. По словам главы департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, районы со сложившейся застройкой перспективны для открытия бизнеса, так как в них развита транспортная и социальная инфраструктура и есть стабильный спрос на товары и услуги.

"Заявки на участие в торгах по продаже нежилого помещения в проезде Аэропорта принимаются до 21 августа, а аукцион пройдет 2 сентября", – отметил Пуртов.

Кроме того, москвичи могут приобрести еще четыре коммерческих помещения. Площадь выставленных на торги объектов составляет от 38 до 270,5 квадратного метра. Они расположены по адресам улица Стасовой, дом № 3/27, улица Москворечье, дом № 51, корпус 1, Нагатинская улица, дом № 28, и 3-й Павловский переулок, дом № 14.

