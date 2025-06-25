Город выставит на торги почти 700 объектов недвижимости до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва до конца года выставит на открытые торги почти 700 коммерческих помещений и зданий в различных округах города. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как уточнил вице-мэр, приобретенную недвижимость предприниматели могут использовать для открытия бизнеса. Благодаря этому улучшится инфраструктура районов и будут созданы новые рабочие места, а столичный бюджет получит дополнительные отчисления.

Объекты реализуют на онлайн-аукционах, в которых могут поучаствовать все желающие. Инвесторам будут доступны разные по площади и расположению лоты.

Всего с начала этого года по итогам проведения конкурентных процедур Москва заключила с победителям торгов договоры купли-продажи 500 коммерческих объектов суммарной площадью почти 82 тысячи квадратных метров, рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, бизнес проявляет повышенный интерес как к крупной недвижимости, так и к небольшим помещениям. Спросом пользуется имущество в центре столицы, где высокая проходимость и развитая инфраструктура, а также в отдаленных районах, в которых ниже стоимость лотов.

Ранее город выставил на аукционы нежилые помещения свободного назначения в новостройке в Бескудниковском районе. Они находятся на первом этаже дома № 12 на Коровинском шоссе. Их площадь варьируется от 51,2 до 128,8 "квадрата". Торги состоятся 4 июля.