Город выставил на торги пять коммерческих помещений в Войковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять коммерческих помещений свободного назначения выставлены на торги в Войковском районе Москвы. Об сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По словам руководителя ведомства, помещения имеют отдельный вход и подходят почти для любого бизнеса. Их площадь варьируется от 53,6 до 493,5 квадратного метра.

Лоты находятся в жилых домах по адресам:

Нарвская улица, дом 11, корпус 5 (первый этаж);

улица Космонавта Волкова, дом 3 (первый этаж);

3-й Новоподмосковный переулок, дом 6 (цоколь);

6-й Новоподмосковный переулок, дом 3 (первый этаж);

Ленинградское шоссе, дом 8, корпус 1 (подвал).

В помещениях, расположенных на Нарвской улице и в 6-м Новоподмосковном переулке, доступны электричество, водоснабжение и канализация. На объекте в 3-м Новоподмосковном переулке также есть газ, на Ленинградском шоссе – только электричество, на улице Космонавта Волкова – только канализация.

Заявочные кампании завершаются с 24 по 16 июля в зависимости от выбранного объекта, аукционы пройдут с 3 по 25 июля на площадке "Росэлторг". Для участия нужна регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Пуртов напомнил, что у Войковского района развитая транспортная и социальная инфраструктура. Тут находятся станции МЦК, метро, скверы, парки, крупный ТЦ и несколько учебных учреждений.

Ранее в Ростокине выставили на торги два нежилых помещения свободного назначения. У них есть отдельный вход с улицы, площадь составляет 51 и 87,4 квадратного метра. Заявки на участие в аукционах можно подать до 25 и 30 июня соответственно, сами торги состоятся 4 и 9 июля.