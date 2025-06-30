Свыше 600 земельных участков продали в Москве на торгах за 5 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На городских торгах в Москве за 5 лет продали свыше 600 земельных участок общей площадью 143 гектара. Об этом рассказала заммэра столицы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По словам вице-мэра, на торгах желающие могут купить или получить в аренду участки для индивидуального жилищного строительства, бизнеса, в том числе под возведение спортивных, культурно-досуговых, гаражных, промышленных объектов.

"С мая 2020 по май 2025 года город реализовал 611 земельных участков общей площадью более 143 гектаров. Участниками таких торгов стали 5,2 тысячи человек. Свыше 70 процентов всех объектов – 434 – расположено в Троицком и Новомосковском административных округах. В тройку лидеров также вошли Восточный и Западный округа", – добавила Багреева.

Самый большой участок под аренду площадью 5,2 гектара находится в Косино-Ухтомском. Он предназначен для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса. Самым маленьким лотом стало земельное владение площадью 252 квадратных метра для строительства торгово-бытового объекта в Троицке, его победитель торгов получил в аренду.

Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, купить землю на торгах можно не выходя из дома. Для этого нужна регистрация на торговой онлайн-площадке, а также усиленная квалифицированная цифровая подпись.

"В среднем на один лот претендуют девять человек, однако на некоторые объекты – десятки участников. Например, в ходе торгов за право приобретения участка для частного строительства в районе Солнцево боролся 81 человек", – заявил Пуртов.

Большая часть реализованных участков предназначена под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что за прошедшие 5 лет у Москвы приобрели и взяли в аренду свыше 460 участков для ИЖС общей площадью 61 гектар. Например, в 2024 году по итогам электронных аукционов москвичи приобрели около 150 участков для этих целей. Соловьева добавила, что реализация земельных участков позволяет москвичам сменить формат проживания и иметь доступ ко всей необходимой инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в Москве на Сиреневом бульваре на торги выставлены три коммерческих помещения свободного назначения. Лоты площадью от 59,6 до 190 "квадратов" можно приобрести для открытия или расширения бизнеса. Предприниматели могут подать заявки на участие в аукционе до 22 июля.

