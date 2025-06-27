На торги выставлены три коммерческих помещения на Сиреневом бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На торги выставлены три коммерческих помещения свободного назначения на Сиреневом бульваре. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Данные объекты площадью от 59,6 до 190 квадратных метров смогут купить предприниматели для открытия или расширения бизнеса. Они расположены на первых этажах жилых домов в шаговой и транспортной доступности от Северо-Восточной хорды (СВХ) и Щелковского шоссе, а также от нескольких станций метро.

Кроме того, у помещений есть отдельный вход с улицы. Также они подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Направить заявку на участие в аукционе предприниматели могут до 22 июля. Для этого юридическим и физическим лицам нужно зарегистрироваться на платформе "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Торги состоятся с 15 по 31 июля.

"Приобретение коммерческой недвижимости на городских торгах – оптимальный вариант для инвесторов, гарантирующий чистоту сделки и привлекающий выгодными стартовыми условиями", – отметил Пуртов.

До конца года Москва выставит на торги почти 700 коммерческих помещений и зданий в различных округах города. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов уточнял, что приобретенную недвижимость предприниматели могут использовать для открытия бизнеса.

Благодаря этому улучшится инфраструктура районов и будут созданы новые рабочие места, а столичный бюджет получит дополнительные отчисления. Всего с начала года по итогам проведения конкурентных процедур Москва заключила с победителям торгов договоры купли-продажи 500 коммерческих объектов.

