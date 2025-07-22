Город продал и передал в аренду более 7,5 га для недвижимости с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы арендовали и купили по итогам аукционов более 40 участков площадью свыше 7,5 гектара для строительства недвижимости в шести округах Москвы с начала года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На этих площадках запланировано строительство почти 84,2 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе производственных, общественно-деловых объектов и частных жилых домов", – отметил он.

Большая часть земли находится в ТиНАО (36 участков), на юго-западе и западе – 2 объекта, по 1 – на востоке и юго-востоке. Для строительства нежилых объектов инвесторы могут заключить договор аренды или соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

По словам главы департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, за первое полугодие предприниматели подписали три соглашения о реализации МаИП.

Согласно им, на территории административно-делового центра "Коммунарка" построят современное торгово-офисное здание, а в районах Некрасовка и Внуково появятся производственные объекты площадью 12,5 тысячи квадратных метров.

Еще 36 участков в ТиНАО были проданы физическим лицам для индивидуального жилищного строительства. Три договора аренды земли на юго-западе и в ТАО предусматривают возведение коммерческих зданий.

Как указал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, Москва предлагает удобный формат торгов и гарантирует юридическую чистоту и прозрачность. С начала года на аукционах на один лот в среднем претендовало 11 участников.

Между тем в Чертанове Южном появится современный производственный комплекс. Его построят на участке 0,63 гектара. Новое строение по адресу улица Дорожная, владение 25, поможет создать 340 дополнительных рабочих мест, которые смогут занять специалисты в сфере промышленности.

