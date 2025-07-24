"Авиапарк" в Москве выставили на продажу за 100 млрд рублей

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Собственники торгово-развлекательного комплекса (ТРЦ) "Авиапарк" на Ходынском Поле выставили его на продажу за 100–120 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на работавших с комплексом консультантов.

Как уточняется в материале издания, для реализации актива была привлечена компания Astoria Capital. Ожидается, что примерно половина суммы от продажи будет направлена на погашение долговых обязательств. Предложение о покупке ТРЦ разослали по многим крупным инвестиционным холдингам.

При этом комплекс уже пытались продать. В 2017 году собственники надеялись привлечь инвестора на половину комплекса, а вырученные средства использовать для снижения долговой нагрузки.

Владельцем "Авиапарка" выступает АО "ТВК "Авиапарк", настоящие бенефициары которого в данный момент неизвестны. Изначально фирма принадлежала бывшему топ-менеджеру Amma Development Михаилу Зайцу и миллиардеру Аркадию Ротенбергу.

Консультанты считают, что продажа ТРЦ может быть связана с инвестиционной стратегией, так как сейчас "Авиапарк" почти полностью заполнен арендаторами и свободно только 5% площадей.

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