Город выставил на торги два коммерческих помещения на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги два коммерческих помещения в Бутырском районе и Ростокине. Их общая площадь составляет около 220 квадратных метров, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Северо-восточная часть столицы привлекательна для ведения бизнеса благодаря развитой инфраструктуре транспортной доступности, разнообразию предложений по покупке коммерческой недвижимости: здесь находится множество деловых и офисных центров, учреждений социальной сферы и парков", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Предприниматели могут приобрести помещения на улице Руставели и проспекте Мира. Площадь помещений достигает 131,3 квадратного метра в подвале и 87,4 квадратного метра на первом этаже. В объектах имеются электричество, водоснабжение и канализация, а в одном из них проведен газ.

Заявки на торги будут приниматься до 19 и 28 августа, а аукционы пройдут 28 августа и 8 сентября. Принять участие могут физические и юридические лица.

За год столица продала и передала в аренду более 40 участков общей площадью 7,5 гектара в шести округах Москвы. На этих территориях планируют строительство почти 84,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Там появятся производственные, общественно-деловые объекты и частные жилые дома.

