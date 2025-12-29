Москвичи подали более 65 тыс заявок на госуслуги в сфере градостроительства в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи и представители бизнеса подали более 65 тысяч заявок на государственные услуги в сфере архитектуры и градостроительства в 2025 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что почти 30 тысяч обращений были одобрены, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост одобрений показала госуслуга "Решение о согласовании перепланировки нежилых зданий". Там число положительных решений выросло практически в два раза.

Также в полтора раза увеличилось количество одобренных заявок по услуге "Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства".

Отмечается, что для столицы важно развитие цифровизации и упрощение взаимодействия с городскими службами. Большая часть заявок подается онлайн на портале mos.ru, а статус выполнения можно увидеть в личном кабинете. Это удобно для собственников жилья, застройщиков, а также представителей малого и среднего бизнеса, которые реализуют в городе свои проекты.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что с начала года на получение госуслуги "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" были направлены свыше 39 тысяч заявок, а на "Подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)" – более 16 тысяч.

В итоге количество одобренных решений о приемке документации по подземным коммуникациям превысило 15 тысяч, а о ГПЗУ – свыше 11 тысяч. Это говорит о высоком уровне вовлеченности горожан и профессионального сообщества в развитие городской среды, подчеркнул Овчинский.

Ранее Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах. Сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ сократились с 30 до 20 рабочих дней. Также был расширен перечень работ, которые согласовываются по упрощенной схеме.

