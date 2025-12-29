Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 15:36

Город

Москвичи подали более 65 тыс заявок на госуслуги в сфере градостроительства в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи и представители бизнеса подали более 65 тысяч заявок на государственные услуги в сфере архитектуры и градостроительства в 2025 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что почти 30 тысяч обращений были одобрены, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост одобрений показала госуслуга "Решение о согласовании перепланировки нежилых зданий". Там число положительных решений выросло практически в два раза.

Также в полтора раза увеличилось количество одобренных заявок по услуге "Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства".

Отмечается, что для столицы важно развитие цифровизации и упрощение взаимодействия с городскими службами. Большая часть заявок подается онлайн на портале mos.ru, а статус выполнения можно увидеть в личном кабинете. Это удобно для собственников жилья, застройщиков, а также представителей малого и среднего бизнеса, которые реализуют в городе свои проекты.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что с начала года на получение госуслуги "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" были направлены свыше 39 тысяч заявок, а на "Подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)" – более 16 тысяч.

В итоге количество одобренных решений о приемке документации по подземным коммуникациям превысило 15 тысяч, а о ГПЗУ – свыше 11 тысяч. Это говорит о высоком уровне вовлеченности горожан и профессионального сообщества в развитие городской среды, подчеркнул Овчинский.

Ранее Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах. Сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ сократились с 30 до 20 рабочих дней. Также был расширен перечень работ, которые согласовываются по упрощенной схеме.

Читайте также


город

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика