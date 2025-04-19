Собянин упростил согласование перепланировок помещений в многоквартирных домах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах упрощен в Москве. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

Изменения были внесены в соответствующие нормативно-правовые акты. В соответствии с этими коррективами, сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ сократятся на на 30%, то есть с 30 до 20 рабочих дней.

Вместе с тем будет организовано межведомственное взаимодействие Мосжилинспекции и Росреестра, за счет которого специалисты будут вносить изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости при оформлении акта об окончании перепланировки. До нововведений заявитель должен был самостоятельно направлять обращение в Росреестр.

Кроме того, мэр расширил перечень работ, согласование которых должно проводиться в упрощенном порядке. Это означает, что для них не нужно будет разрабатывать специальный проект. Новые правила распространяются на устройство, изменение конфигурации и демонтаж подиумов, пандусов и ступеней, а также заложение проектных проемов в несущих стенах.

Также для максимального упрощения процедуры подачи заявления на портале mos.ru был создан специальный лендинг. Для пользователей разработали и разместили анкету с наводящими вопросами, с помощью которых можно понять, какой тип заявления необходим в каждом конкретном случае.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением, упраздняется выдача результатов оказания услуги в бумажном виде. Таким образом заявители будут избавлены от необходимости посещать центры госуслуг "Мои документы". Это ознаменует полное завершение процесса цифровизации предоставления услуги по согласованию перепланировки помещений в многоквартирных домах города.

Ранее российское министерство строительства и ЖКХ рекомендовало субъектам РФ не строить малогабаритное жилье в новостройках. В документе говорится, что минимальным размером для студий должна стать площадь в 28 квадратных метров, для однокомнатных квартир – 36 "квадратов", а для двухкомнатных и трехкомнатных – 49 и 66 квадратных метров соответственно.