Минстрой рекомендовал не строить малогабаритное жилье в регионах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российское министерство строительства и ЖКХ рекомендовало субъектам РФ не строить малогабаритное жилье в новостройках, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства.

В документе говорится, что минимальным размером для студий должна стать площадь в 28 квадратных метров, для однокомнатных квартир – 36 "квадратов", а для двухкомнатных и трехкомнатных – 49 и 66 квадратных метров соответственно. Подобные стандарты уже действуют в Москве и Подмосковье. Там жилища с меньшей площадью просто не согласовываются.

Представители Минстроя в беседе с журналистами добавили, что вводить ограничения по площади квартир не планируется – документ носит рекомендательный характер. При этом некоторые эксперты, опрошенные СМИ, не исключают, что эти нормы могут стать обязательными.

По версии акционера ГК "РКС Девелопмент" Станислава Сагиряна, около 30 или 50% регионов в той или иной степени учтут рекомендации Минстроя в течение 2025–2027 годов. На это повлияет и указ Владимира Путина о повышении обеспеченности жильем до 33 квадратных метров на человека уже к 2030 году, отметил специалист.

По данным аналитического центра одной из интернет-площадок по продаже недвижимости, в строящихся домах в России представлено 255 тысяч лотов площадью до 28 квадратных метров. Кроме того, выявлено 597 тысяч однокомнатных квартир с метражом ниже рекомендаций министерства, а также 206 тысяч двухкомнатных жилищ и 82 тысячи трехкомнатных квартир с площадью ниже 49 и 66 "квадратов" соответственно.



Почти у половины строящихся квартир площадь меньше рекомендуемой Минстроем нормы, уверены аналитики площадки. Больше всего малогабаритного жилья строят в Ленинградской области (23%), Санкт-Петербурге (22%), Екатеринбурге (15%) и Краснодаре (13%), добавил Сагирян.

Наименее зависимыми от небольших квартир стали города Сибири и Поволжья, где нет дефицита участков под застройку, из-за чего себестоимость строительства ниже, уверен управляющий директор "Метриума" Руслан Сырцов.

Ранее стало известно, что в Москве в 2024 году построили 74 новых дома по программе реновации. Общая площадь квартир в новостройках составляет свыше 1,3 миллиона квадратных метров. Новые ЖК расположены в 44 столичных районах, большинство из них находятся в Головинском районе – шесть домов на 835 квартир.

