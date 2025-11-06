Более 90 тысяч обращений в сфере имущества обработали в Москве за 9 месяцев

Фото: stroi.mos.ru

За 9 месяцев 2025 года специалисты сферы земельно-имущественных отношений обработали свыше 90 тысяч обращений. Более 70% из них поступали в электронном виде через портал mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, электронный формат услуг позволяет запрашивать документы, заключать договоры купли-продажи и аренды онлайн. Каждый день специалисты департамента городского имущества обрабатывают около 500 заявок.

"Всего за 9 месяцев 2025 года за получением госуслуг физические и юридические лица обратились более 90,6 тысячи раз. Около 65,8 тысячи заявок были поданы дистанционно", – рассказал Ефимов.

Департамент городского имущества столицы предоставляет 21 государственную услугу в сфере недвижимости и земли. Эти услуги, доступные преимущественно в электронном формате, ориентированы в основном на юридических лиц.

В жилищной сфере для москвичей доступно 7 услуг, большинством из которых пользуются физические лица, отмечается в публикации. Из них 2 услуги можно получить только онлайн через портал mos.ru, а остальные 5 – как в цифровом, так и в традиционном бумажном формате.

"Наша ключевая задача – сделать получение государственных услуг максимально комфортным. Для этого мы анализируем обратную связь от физических и юридических лиц и оптимизируем внутренние процессы", – поделилась министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она подчеркнула, что самым востребованным стало предоставление информации о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 года – свыше 18 тысяч обращений. При регламентном сроке в 14 дней большинство заявителей получают нужные сведения в течение получаса.

"Это возможно, если они обратились в рабочие часы и представили всю необходимую информацию", – уточнила Соловьева.

На втором месте по популярности – услуга по заключению договоров социального найма – более 16 тысяч обращений. Она объединила две ранее доступные только в бумажном виде процедуры.

Услуга особенно актуальна для москвичей, которые до сих пор живут в квартирах по старым советским ордерам. Оформление договора соцнайма является необходимым шагом для последующей приватизации жилья или для внесения изменений в жилищные документы, поясняется в публикации.

На третьем месте – адресация объектов недвижимости, срок предоставления которой благодаря цифровизации сократился с 45 до 5 рабочих дней. За 9 месяцев по этой услуге было подано почти 13,6 тысячи заявок.

Работу по созданию и модернизации электронных госуслуг ведет департамент городского имущества Москвы совместно с департаментом информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления".

Эта деятельность является частью реализации национального проекта "Цифровая трансформация" и московской городской программы "Цифровое государственное управление", направленных на развитие инфраструктуры электронного правительства и предоставление массовых социально значимых услуг в цифровом формате.

