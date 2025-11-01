Свыше 470 москвичей приступили к переселению в ЖК по реновации на юге столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 470 москвичей, проживающих в устаревших домах, приступили к переселению в новостройку на юге столицы по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жители двух пятиэтажных домов в районе Нагатино-Садовники начали переселяться в новостройку, построенную по адресу Варшавское шоссе, дом 47/2.

"Это второй жилой комплекс, предназначенный для участников программы реновации в районе. Ранее в Нагатино-Садовниках документы на новые квартиры оформили более 420 жителей трех старых пятиэтажек. Всего здесь предстоит переселить около пяти тысяч горожан из 22 старых домов", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Упростить свой процесс переселения могут граждане, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Например, при помощи суперсервиса "Переезд по программе реновации" они могут забронировать удобное им время осмотра квартир и заключения договоров.

Также на портале можно отправить необходимые документы на собственность. Если среди собственников жилища есть несовершеннолетние, ограниченно дееспособные или недееспособные граждане, то такой договор нужно будет заверять нотариально. Столичные власти позволяют сделать это бесплатно, нужно лишь зарезервировать время и дату встречи с нотариусом.

"Жители дома 47, корпусов 2 и 3, на Варшавском шоссе получили письма с предложениями равнозначных квартир и начали их осмотр в октябре. Оформить необходимые документы участникам программы помогают сотрудники департамента городского имущества, которые работают в центре информирования по переселению на первом этаже жилого комплекса", – указала руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, после завершения переселения на первом этаже новостройки разместят магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов и другие предприятия сферы услуг и организации.

Старые пятиэтажки расположены рядом с новым домом, поэтому новоселам не придется менять своим детям школу или детсад, переводиться в другую поликлинику или отказываться от привычной инфраструктуры.

Сам жилой комплекс (ЖК) состоит из одной секции и рассчитан на 192 квартиры, сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский. Общая площадь жилых помещений составляет свыше 11 тысяч квадратных метров.

Внутри дома предусмотрены лифты, помещения для консьержа, хранения колясок и велосипедов. Здесь же есть сквозной вход, поэтому граждане смогут пройти как во внутренний двор с детской площадкой и спортивной зоной, так и на другую сторону.

Подготовиться к переезду по реновации поможет специальная инструкция в суперсервисе "Переезд по программе реновации". Здесь можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора и многое другое.

Ранее стало известно, что на территории бывшей промзоны Кунцево на западе столицы возведут более 610 тысяч квадратных метров недвижимости в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Строительство будет происходить на 16 гектарах земли. 596 тысяч "квадратов" недвижимости придется на жилье, в том числе свыше 156 тысяч – для реализации программы реновации.

