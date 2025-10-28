ГД освободила нежилые помещения от взносов на капремонт при реновации в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госдума в рамках пленарного заседания во втором и третьем, окончательном чтениях приняла закон, освобождающий собственников нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД) от платы на капремонт при включении здания в программу реновации Москвы.

Автором инициативы является Мосгордума. Документ вносит изменения в закон "О статусе столицы Российской Федерации".

Закон устанавливает, что уже внесенные взносы на капитальный ремонт будут применяться для реализации программы.

Также в документе закрепляются особенности передачи прав на спецсчет после перехода права собственности на все помещения в многоквартирном доме по программе реновации столице в том случае, если собственники помещений выбрали в качестве способа создания фонда капремонта общего имущества его формирование на спецсчете.

Ранее столичные власти приняли решение о добавлении в программу реновации еще 9 площадок для строительства новых домов. Участки расположены в 8 районах Москвы, причем 2 из них находятся на месте расселенных домов, уже включенных в программу.

На сегодняшний день в программу реновации включены 5 176 домов, общая площадь которых составляет 16,4 миллиона квадратов.