Собянин: четверть миллиона человек переедет по программе реновации в 2026 году в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В следующем году в столице по программе реновации переедет четверть миллиона человек, заявил Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия в честь 878-летия Москвы в концертном зале "Зарядье".

"В 2026 году мы преодолеем цифру по реновации по переселению граждан <...> Четверть миллиона людей переедут из ветхого жилья в современные квартиры", – отметил мэр столицы.

Он подчеркнул, что в Москве сейчас проходит вторая волна современной индустриализации. По его словам, столице удалось занять второе место среди мировых мегаполисов по валовому продукту.

Вместе с тем в городе активно развиваются все сферы экономики, в том числе промышленные предприятия, транспорт, социальная сфера и креативная индустрия, уточнил градоначальник. Среди других достижений Москвы Собянин назвал строительство дорог "в самых стесненных, сложных условиях".

"За последние годы в Москве построено 30% дорог от всех дорог, которые были построены за всю историю Москвы. 70% инженерных сооружений – это тоннели, мосты, эстакады, путепроводы, 70% от того, что было построено за всю историю Москвы", – отметил мэр.

Глава города также поблагодарил всех, кто поддерживает столицу, в том числе Владимира Путина, правительство РФ, Государственную Думу и Совет Федерации.

"Ну и, конечно, огромные слова благодарности москвичам, которые отдают нашему городу свою любовь, таланты, трудолюбие, и благодаря которым так активно развивается наш любимый город", – заключил мэр Москвы.

Москва отмечает свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого в столице запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре города и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.