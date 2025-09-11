Russpass подготовил оригинальные маршруты к 878-летию столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил ко Дню города уникальные маршруты по столице, охватывающие разные округа и включающие как известные достопримечательности, так и недавно ставшие популярными места. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Каждый маршрут позволяет исследовать город в своем темпе. Причем москвичи и гости мегаполиса могут воспользоваться готовыми планами прогулок либо составить свои, добавив места в раздел "Избранное" в личном кабинете на платформе.

Самой продолжительной прогулкой, рассчитанной на два дня, стала "Москва в зеркале времени: маршрут – знакомство со столицей через призму истории". В его рамках пользователи смогут посетить Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, палаты бояр Романовых, Музей Москвы и Государственный центральный музей современной истории России.

Прогулка также предполагает посещение смотровой площадки "Панорама 360" или колеса обозрения "Солнце Москвы". Также в программе – зона отдыха "Билет в лето", которая будет работать до конца праздничных выходных, 13 и 14 сентября.

Более того, для двухдневной поездки гости Москвы могут забронировать жилье прямо в сервисе. Есть более 4 тысяч вариантов, включая номера в исторических гостиницах, хостелы, отели и базы отдыха.

Отправной точкой маршрута "С днем рождения, Москва! Праздничная прогулка по столице" станет Арбат. Первая часть экскурсии предполагает памятное фото у стены Виктора Цоя и памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. В рамках второй можно будет посетить Александровский сад, Камергерский и Столешников переулки, а также Екатерининский парк.

В поисках мест для перекуса во время прогулки Russpass предлагает заглянуть на Центральный рынок, а для ужина выбрать ресторан, забронировав его через сервис. Фильтр позволяет выбрать заведение по рейтингу, среднему чеку, любимой кухне (русская, средиземноморская, мексиканская) и наличию веранды. Также можно найти место с отметкой в международном гиде GreatList.

В свою очередь, "С днем рождения, столица! Маршрут по главным площадкам форума "Территория будущего. Москва 2030" позволяет в экспресс-формате познакомиться с основными площадками масштабного проекта, которые завершат свою работу после празднования Дня города. Среди них – ВДНХ, новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана, парк "Зарядье", Гостиный Двор, арт-кластер "Красный Октябрь", парк искусств "Музеон" и спортивный комплекс "Лужники".

При этом больше узнать о площадках форума можно будет и во время прогулки "Праздничные выходные в ритме будущего". Полный список мероприятий на 13 и 14 сентября доступен по ссылке.

Завершающий подборку маршрут "Девять веков архитектуры столицы: от древних соборов до современных небоскребов" расскажет, как Москва превратилась из средневекового посада XII века в политический и культурный центр России. Посетители увидят Екатерининский дворец в Лефортове, Московский печатный двор в стиле неоготики, усадьбу Ф. И. Прове – А. И. Калиш в неоренессансе, сталинский ампир театрально-концертного зала "Дворец на Яузе" и бывший Московский газовый завод, который сегодня функционирует как бизнес-квартал "Арма".

Отметить День города приглашает и кинопарк "Москино". В первый день, 13 сентября, гостям покажут концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве!" с участием Нонны Гришаевой, Александра Олешко, Николая Баскова и солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского.

Во второй день, 14-го числа, горожан ждет музыкально-кинематографический вечер "Москва в сиянии кинозвезд". На сцене выступят Большой джазовый оркестр и другие известные артисты.

