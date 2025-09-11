Сергей Собянин: в День города работа метро и МЦК будет продлена

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В День города в Москве продлят работу общественного транспорта, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что в ночь с 13 на 14 сентября станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00. Также до этого времени будут работать 17 трамвайных маршрутов.

При этом 18 регулярных ночных автобусов продолжат курсировать в обычном режиме.

Москва будет отмечать свой 878-й день рождения. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.

Кроме того, в рамках празднования в столичном метрополитене состоится парад поездов. Его проведут на Кольцевой линии, рассказал ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

