Сергей Собянин: более 130 мероприятий пройдет в Москве ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ко Дню города пройдет 138 мероприятий. Столица отметит свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр столицы одобрил план основных торжеств, в том числе концертов, спортивных соревнований, фестивалей и мастер-классов. Они состоятся на площадках в центре города и других административных округах, в парках и учреждениях культуры, уточняется на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, праздничные концерты пройдут на Поклонной горе. В них примут участие популярные артисты и творческие коллективы. В первый день празднования, 13 сентября, для гостей выступят артисты "Дорожного радио". На следующий день состоится фестиваль "Музыка гордых", посвященный Году защитника Отечества. Инициатором стал фонд поддержки социальных и культурных инициатив Николая Расторгуева.

В свою очередь, ВДНХ приглашает на развлекательную программу возле фонтана "Дружба народов". На пяти площадках с экранами и арт-объектами пройдут музыкальные, литературные и поэтические спектакли, а также шоу "Кольца Москвы".

Московские вузы также подготовят специальную программу. В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова пройдет "Пирогов-фест", а Московский физико-технический институт организует FestTech в музее "Атом" на ВДНХ. В этом году предусмотрено более 20 мероприятий, в том числе ярмарка технологий и битва роботов.

Кроме того, праздничные мероприятия запланированы на Северном и Южном речных вокзалах, а также в кинопарке "Москино". Последний, к примеру, 13 и 14 сентября проведет концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве". Песни о столице исполнят более 20 известных исполнителей. Также гостей ждет программа с мастер-классами, научно-образовательными секциями, колокольным шоу и многим другим.

В День города посетители кинопарка увидят представления цирка шапито. Цирковые артисты России также выступят в Измайловском парке и ландшафтном парке "Южное Бутово".

В саду имени Н. Э. Баумана пройдут кинопоказы фильмов "Я шагаю по Москве" и "Девушка без адреса", а также театрализованная программа Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной". Гости смогут посетить ретроателье, мастер-класс по художественной графике и камерный концерт.

Праздничные мероприятия пройдут в 20 столичных парках. Гостей ждут концерты живой музыки, парная спортивная эстафета "Мы вместе", детская программа, мастер-классы и викторины. В рамках иммерсивных программ можно будет стать участником событий из истории Москвы. Помимо этого, мероприятия пройдут и в столичных музеях.

Ранее Собянин подвел итоги Московской международной недели кино. По словам главы города, в рамках события состоялось около 200 мероприятий, которые посетили свыше 700 тысяч гостей. Также были поданы первые две заявки на рибейты.

Одним из важных событий стал запуск московского кинотрака – это мобильный кинотеатр с экраном, который встроен в кузов автомобиля. Разработка была представлена сразу на нескольких площадках. Благодаря данному проекту желающие могли посмотреть не только отечественные, но и зарубежные фильмы.