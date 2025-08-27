Спортивно-музыкальный фестиваль "ЗарядФест" пройдет в Москве 30–31 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спортивно-музыкальный фестиваль "ЗарядФест" пройдет на территории Большого и Малого Строгинского затона 30 и 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

В департаменте отметили, что данное мероприятие, объединяющее разные экстремальные виды спорта, впервые в России пройдет на воде. Вместо трибун у посетителей будут сап-борды. При этом гости смогут послушать выступления музыкальных коллективов разных жанров и на суше. В частности, 31 августа хедлайнером фестиваля станет группа Zoloto.



Помимо этого, желающим предложат посетить свыше 10 тематических зон: площадку по волейболу и панна-футболу, а также зону "Гармония", где можно будет позаниматься йогой, пилатесом, а также поиграть в настольные игры, фрисби, настольный теннис и бадминтон.

Более того, 30 августа на территории Малого Строгинского затона состоится этап чемпионата Москвы по вейксерфингу, где профессионалы продемонстрируют свой уровень владения вейкбордом. Кроме того, посетители смогут понаблюдать за флайборд-акробатикой (полеты на водных реактивных платформах. – Прим. ред.), за гонками на гидроциклах с участием звезд, а также за вейкбордингом, в рамках которого будут представлены трюки от чемпионов России.

Вечером гости смогут посетить летний кинотеатр для того, чтобы посмотреть фильм "Повелитель ветра". Главную роль в нем сыграл актер Федор Бондарчук. Речь в киноленте пойдет про путешественника Федора Конюхова, который в одиночку облетел Землю на воздушном шаре.

Отдельная программа была составлена и для юных гостей. Их пригласят в зону с мастер-классами, настольными играми и разными развлечениями.

Ранее сообщалось, что 4 и 5 октября в Москве пройдет полумарафон и фестиваль бега "Моя столица". В них примут участие более 15 тысяч человек из 82 регионов России.

Забеги на разные дистанции впервые состоятся в течение двух дней. 4 октября взрослые спортсмены преодолеют дистанцию в 5 километров, а дети – 300 и 600 метров. 5 октября будут организованы забеги на дистанции 10 и 21,1 километра.

