Марафонец Алексей Реунков проведет тренировку в Беговом центре 29 августа

Фото: "Беговое сообщество"

Двукратный чемпион России по марафону Алексей Реунков проведет открытую тренировку в Беговом центре на территории "Лужников" 29 августа, передает "Беговое сообщество".

Мероприятие начнется в 19:30. Желающие пробегут кросс вместе с Реунковым, а после сделают заминку на стадионе.

Принять участие в тренировке может каждый, в том числе спортсмены. Однако для этого нужно будет заранее зарегистрироваться. Мероприятие бесплатное.

Беговой центр – это совместный проект столичного департамента спорта и "Бегового сообщества". Там есть беговые дорожки, зона для ОФП и растяжек, раздевалки и камеры хранения.

Центр располагается по адресу улица Лужники, дом 24, строение 4В, стадион Южного спортивного центра (вход – через павильон катка Южный полюс). В будние дни он работает с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00, в выходные – с 07:00 до 13:00.

Ранее сообщалось, что Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в 18-й раз с 28 по 31 августа во Дворце спорта "Мегаспорт" имени Тарасова. Перед игрой выступит певец Дмитрий Маликов. Организовали данное мероприятие столичный департамент спорта и Федерация хоккея Москвы.

