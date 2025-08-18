Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в столице 28–31 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в 18-й раз с 28 по 31 августа во Дворце спорта "Мегаспорт" имени Тарасова. Организаторами мероприятия стали департамент спорта и столичная Федерация хоккея, передает портал mos.ru.

Соревноваться между собой будут московские "Спартак", ЦСКА и "Динамо", нижегородское "Торпедо", минское "Динамо" и китайский "Шанхай Дрэгонс". При этом белорусский клуб впервые примет участие в турнире.

В первые три дня команды проведут матчи группового этапа. В группе А сыграют ЦСКА, "Спартак" и "Шанхай Дрэгонс", в группе Б – московское "Динамо", минское "Динамо" и "Торпедо". Матчи за третье и пятое место, а также финал состоятся в последний день августа.

Перед финальной игрой запланировано выступление певца Дмитрия Маликова. В фойе "Мегаспорта" для болельщиков проведут развлекательную программу. Все желающие смогут поиграть в аэрохоккей и хоккейный керлинг, сфотографироваться в отдельных зонах, нарисовать плакаты и нанести аквагрим.

Кубок мэра Москвы по хоккею проводится с 2008 года. За 17 лет время турнир стал неотъемлемой частью спортивных мероприятий Москвы. Соревнования предоставляют участникам Континентальной хоккейной лиги возможность попробовать свои силы перед началом нового сезона.

Ранее ЦБ России выпустил в обращение памятную монету "Хоккей" серии "Российский спорт". Тираж составил три тысячи штук, номинал – 3 рубля. Как напомнил регулятор, история хоккея с шайбой в стране началась в 1946 году, когда был разыгран первый чемпионат СССР. В настоящее время в РФ действуют три профессиональные хоккейные лиги и одна молодежная.