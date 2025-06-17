Фетисов отказался считать Россию хоккейной державой

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов указал, что Россия перестала быть хоккейной державой. Таким образом он прокомментировал недопуск российской сборной по данному виду спорта до участия в Олимпиаде 2026 года.

"Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать", – цитирует Фетисова РИА Новости.

Он также обратил внимание, что новость о запрете на участие российских команд в международных соревнованиях не была неожиданной.

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборной России до хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2 июня. IIHF завершила формирование групп после соответствующего запроса МОК.

При этом в Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркивали, что у российских спортсменов должно быть право на участие во всех дисциплинах. Комитет также указал, что отстранение хоккейной сборной РФ от международных соревнований началось еще в 2022 году и юридически никак не связано с решением МОК об отстранении ОКР в 2023 году.

