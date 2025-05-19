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Обладателем Кубка Стэнли – 2025 станет как минимум один россиянин, передает "Газета.ру".

В полуфиналах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграют "Каролина" против "Флориды", а также "Даллас" против "Эдмонтона". В каждой из этих команд играет как минимум один российский хоккеист.

За "Каролину" играют Петр Кочетков, Александр Никишин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников, за "Флориду" – Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За "Даллас" выступает Илья Любушкин и Евгений Дадонов, а в составе "Эдмонтона" есть Василий Подколзин.

При этом Орлов уже становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году в составе "Вашингтона". Бобровский и Куликов также выигрывали трофей вместе с "Флоридой" в прошлом году.

Ранее "Вашингтон" номинировал российского хоккеиста Александра Овечкина на приз "Билл Мастертон трофи". Он вручается игрокам, показавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. При этом россияне ранее не получали этот приз.

