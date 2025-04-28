Россиянин Василевский стал претендентом на приз лучшему вратарю в НХЛ

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Российский хоккеист Андрей Василевский, который играет за "Тампу", может получить награду "Везина трофи", которую вручают лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Также в числе номинантов на получение данного приза фигурирует голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк и вратарь "Лос-Анджелеса" Дарси Кемпер.

Василевский за 63 матча в среднем пропускал по 2,18 гола, поэтому коэффициент его надежности составляет 92,1%. При этом российский вратарь в 6 встречах не пропустил ни одной шайбы, а также вместе со своей командой одержал 38 побед.

Хеллебайк тоже сыграл в 63 встречах, одержав при этом 47 побед. В среднем американский голкипер пропускал 2 гола, отразив 92,5% ударов и не допустив в 8 матчах пробросов шайб в свои ворота. Вместе с ним "Виннипег" выиграл регулярный чемпионат, завоевав впервые в истории Президентский кубок.

Кемпер принял участие в 50 встречах, в 5 из которых не пропустил ни одной шайбы. Канадский вратарь одержал вместе со своей командой 31 победу и отразил 92,2% бросков по воротам. В среднем игрок пропускал 2,02 шайбы за игру.

При этом Василевский уже получал "Везина трофи". Это произошло в 2019 году. Россиянин также входил в число претендентов на приз в 2018, 2020 и 2021 годах. В прошлом году был удостоен этой награды Хеллебайк.

Приз до сезона-1981/82 вручался каждый год одному или нескольким голкиперам, которые приняли участие в более чем 25 играх и пропустили наименьшее количество шайб в среднем за матч. Однако теперь пропущенные голы не являются условием для получения награды. Обладателя "Везина трофи" выбирают на голосовании генеральные менеджеры клубов НХЛ.

Ранее "Вашингтон" номинировал хоккеиста Александра Овечкина на приз "Билл Мастертон трофи". Он вручается игрокам, показавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. При этом россияне ранее не получали этот приз.

