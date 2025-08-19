Участники "Времени возможностей" учат москвичей играть на ханге и ловить рыбу

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Участники спецпроекта для столичных предпринимателей "Время возможностей" учат москвичей и гостей города играть на ханге и ловить рыбу. Мероприятия проходят с 1 июня по 14 сентября в рамках "Лета в Москве", сообщает портал мэра и правительства города.

Специальные предложения приготовили предприниматели из разных сфер бизнеса. Например, участие в проекте принял семейный парк интерактивного фермерства "Городская ферма" на ВДНХ. Каждый день до 7 сентября там проводятся бесплатные мастер-классы по рыбалке.

Как отметила директор по развитию парка Ирина Фролова, за время действия специального предложения мастер-классы посетили свыше 30 тысяч человек.

В свою очередь, московская фабрика мороженого АО "БРПИ" предлагает по понедельникам молочные коктейли со скидкой 25% в семи фирменных кафе BRandICE. При этом во флагманском кафе в комплексе колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ раз в месяц проходят праздники мороженого.

Кроме того, необычный досуг предлагает основатель "Московской школы ханга" Юрий Рубин. Он проводит бесплатные мастер-классы по игре на ханге.

"Мы получили заявки на дальнейшее обучение. Поэтому планируем проводить мероприятия и дальше", – поделился предприниматель.

Вместе с тем владелица детского развивающего центра Happy Mind Нуне Кочарян участвует в летнем спецпроекте уже во второй раз. В ее центре по пятницам проводят бесплатные тренировки по карате. Также посетителям предоставляются 25% скидки на пробный день для детей от пяти лет.

Участникам спецпроекта оказывают безвозмездную пиар-поддержку и продвигают через "Яндекс. Карты" и "2ГИС". Также предпринимателям дарят летний "Бизнес-бокс" для продвижения.

Кроме того, 100 самых активных предпринимателей получат пакетное предложение на 100 тысяч рублей. В рамках городского проекта "Лето в Москве" также действует сервис бесплатного бронирования площадок "Все на улицу!", где в распоряжении бизнеса более 100 городских площадок.

Для участия в спецпроекте "Время возможностей" нужно подать заявку на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ).

В летнем сезоне предприниматели могут получить грант до двух миллионов рублей на праздничное или тематическое оформление коммерческих помещений. Активные граждане при этом могут принять участие в конкурсе на получение премии правительства Москвы "Лучший проект праздничного и тематического оформления нежилого объекта".

До 24 августа жители и гости города смогут также посетить кулинарные и творческие мастер-классы от бизнеса в рамках фестиваля "Вкусы России" на ВДНХ. В частности, розничная сеть "Магнит" приглашает детей раскрасить "Карту региональных вкусов России". Юные гости также смогут попробовать свои силы в создании переводных тату и нанесении аквагрима. Все мероприятия будут проводиться бесплатно.

