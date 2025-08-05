Горожане могут заниматься фитроком на пляжах в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичей и туристов приглашают бесплатно заняться фитроком на пляжах столицы или крыше одного из центров "Место встречи" в рамках проекта "Мой спортивный район", сообщается на портале мэра и правительства города.

Тренер по танцевальному фитнесу Яна Дюбакова пояснила, что фитрок представляет из себя тренировку с барабанными палочками, в которой сочетаются упражнения по ОФП, аэробные шаги и силовые нагрузки.

В то время как спортивные комплексы направлены на укрепление мышечной массы, улучшение координации и ловкости, барабанные палочки помогают развивать чувство ритма, а также способствуют увеличению амплитуды движений.

Принять участие в тренировках могут все желающие в возрасте от 18 лет. Занятия проводят инструкторы на площадках "Лета в Москве". Они показывают технику выполнения движений и помогают новичкам освоить движения.

Участники начинают с разогревающей разминки, после чего разучивают базовые шаги и движения, например приседания и наклоны. Постепенно амплитуда, темп и нагрузка увеличиваются.

По словам Дюбаковой, групповой фитрок под рок-хиты положительно влияет на эмоциональное состояние человека, а также помогает снять стресс и нервное напряжение.

Тренировки проходят два раза в неделю, по средам – с 19:00 до 20:00 и по воскресеньям – с 10:30 до 11:30, на крышах центров "Прага", "Рассвет" и "Нева" в САО, "Янтарь" и "София" в ВАО, "Будапешт" и "Марс" в СВАО, "Эльбрус", "Ангара" и "Орбита" в ЮАО, а также "Высота" и "Экран" в ЮВАО. Для входа требуется предварительная регистрация.

Также занятия по фитроку будут проходить на городских пляжах в рамках проекта "Лето. Пляж. Московский спорт": на территории зон отдыха "Мещерское", "Белое озеро" и в парке "Левобережный". Вход разрешен всем желающим старше 6 лет по предварительной регистрации.

Кроме того, с 5 по 10 августа в столице состоится около 10 мероприятий различной тематики в рамках проекта "Лето в Москве". Посетители смогут попробовать свои силы в реалистичных гоночных заездах, послушать лекции о кино и искусстве, а также увидеть захватывающие цирковые представления. Большая часть мероприятий доступна бесплатно по предварительной регистрации.