На площадках "Московских сезонов" работают самокат-школы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На площадках проекта "Московские сезоны" работают самокат-школы, передает портал мэра и правительства столицы.

"Тренироваться в самокат-школах можно каждый день, кроме воскресенья, на шести оборудованных площадках города. Взрослые и дети осваивают технику безопасного катания, отрабатывают трюки на базовом и продвинутом уровнях и получают первые поощрения", – говорится в сообщении.

Школы находятся на улицах Митинской, Хачатуряна, Городецкой, Святоозерской, Профсоюзной и Адмирала Руднева. Занятия проводятся два раза в день – с 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 18:30. С 1 сентября они будут проходить один раз в день – с 16:30 до 18:30.

В рамках обучения каждый участник тренировок ведет собственный дневник достижений, куда вносятся заметки тренеров, а также информация о личных результатах и элементах, которые удалось освоить. Лучших учеников в конце сезона ждут призы и памятные награды.

Обучают ребят профессионалы, активно развивающие самокатный спорт в стране. Среди них, например, специалист по городскому самокатному спорту и наставник юниорских команд Юрий Акимов, а также чемпион РФ в дисциплине "биг-эйр" 2022 года и чемпион Москвы 2020 года в дисциплине "парк" Артем Кравченко.

Для того, чтобы принять участие в тренировках, необходимо оформить гостевой пропуск на месте или личную карту на весь сезон. Ребята от 6 до 14 лет могут посещать занятия в сопровождении совершеннолетнего представителя, а с 14 лет – самостоятельно. При этом все учащиеся должны быть на тренировках в шлеме и полном защитном комплекте.

Помимо этого, на площадке "Московских сезонов" на Городецкой улице также работает скейт-парк с современной инфраструктурой. К занятиям в скейт-школе могут присоединиться все желающие. Тренировки проходят с понедельника по субботу летом с 10:00 до 11:00, в сентябре – с 14:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что более 200 спортивных мероприятий, бонусных предложений и акций подготовили для горожан столичные предприниматели, участвующие в спецпроекте "Время возможностей" в рамках "Лета в Москве". Проведение подобных мероприятий для москвичей помогает столичному бизнесу познакомить новых клиентов со своим брендом.