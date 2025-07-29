Сервис "Мосбилет" на mos.ru поможет спланировать летний отдых

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Информационный блок "Лето с "Мосбилетом" на странице сервиса "Мосбилет" поможет спланировать летний отдых. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

В информационном блоке размещена афиша спектаклей, концертов, мастер-классов и лекций, а также прочих мероприятий. Для удобства пользователей они сгруппированы по тематикам. Например, можно быстро перейти к бронированию кортов для падел-тенниса или ознакомиться с афишей концертов в зале "Зарядье".

Кроме того, "Мосбилет" помогает отслеживать тренды этого лета. В разделе "Популярно в Москве" собраны мероприятия, которые жители и гости столицы выбирают чаще всего.

Также горожане могут воспользоваться персональной подборкой на главной странице в блоке "Специально для вас" – сервис анализирует предпочтения и выбирает мероприятия, которые могут понравиться конкретному пользователю.

Благодаря "Мосбилету" купить билет на интересующее событие можно в несколько кликов. Удобнее всего это сделать с использованием Mos ID – аккаунта на портале mos.ru.

Сервис "Мосбилет", объединивший культурные площадки Москвы, становится все более востребованным. С марта "Мосбилет" добавился к единому читательскому билету, порталу "Узнай Москву" и сервису аренды городских пространств "Вместе с культурой". Фиксировался спрос на выставки, события "Московской музейной недели", билеты в зоопарк и мероприятия к 80-летию Победы.