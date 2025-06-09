Москвичи свыше 117 млн раз воспользовались сервисами приложения "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи с 2019 года воспользовались сервисами приложения "Моя Москва" уже свыше 117 миллионов раз, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Бориса Фролова.

За это время горожане скачали приложение свыше 7,8 миллиона раз. "Моя Москва" помогает платить по коммунальным счетам, передавать показания счетчиков, смотреть школьные домашние задания и расписание уроков, а также планировать досуг и жертвовать на благотворительность.

"По статистике, с начала этого года приложением ежемесячно пользовались в среднем 1,1 миллиона москвичей", – заявил Фролов.

Платежи являются одной из самых популярных функций. В приложении можно найти не только счета единого платежного документа, но и другие начисления, включая штрафы. В "Моей Москве" доступна функция одновременной оплаты всех имеющихся счетов.

Родители школьников могут узнать, когда точно ребенок прибыл в школу, какие у него оценки по предметам. Для этого можно воспользоваться сервисом "Электронный дневник школьника".

В приложении "Моя Москва" можно также записать своих детей в секции и кружки, оформить питание в школьной столовой и пополнить карту "Москвенок". Молодым родителям пригодится сервис "Молочная кухня", где можно оформить питание для мамы и малыша.

Кроме того, в приложении москвичи смогут оформить заявку на вызов мастера, если что-то сломалось, а также попросить вывезти предметы в сервисе "Вывоз ненужных вещей". Последняя функция находится в разделе "Дом", в опции "Посмотреть каталог услуг".

Человек оставляет заявку в онлайн-режиме и дожидается звонка от оператора для согласования деталей услуги. В нужный день рабочие заберут подготовленные вещи.

Предметы одежды и книги вывозят в объеме от четырех больших сумок или коробок, либо 8 пакетов обычного размера. Затем вещи перейдут на социальные площадки. Мебель и другие предметы направят на утилизацию.

С 2024 года горожанам стала доступна обновленная версия "Моей Москвы", где сервисы были объединены по тематическим разделам. При этом с главными новостями столицы можно ознакомиться в виде сторис на главной странице. Кроме того, в приложении улучшили алгоритмы поиска.

Авторизоваться в приложении можно при помощи учетной записи на портале mos.ru, добавив нужные сведения в личном кабинете. Гражданам предстоит указать код плательщика, номера лицевого счета и приборов учета электроэнергии и воды, чтобы оплачивать счета за квартиру.

Можно указать номера свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения, чтобы получать уведомления о начислении штрафов.

Также с этого года в "Моей Москве" появился сервис "Мосбилет", позволяющий без наценок покупать билеты в городские учреждения, а также на некоторые площадки фестиваля "Лето в Москве". В таком случае показывать документы на входе не потребуется – можно лишь продемонстрировать QR-код билета в приложении.

Ранее в этом сервисе ввели новую функцию "Покупай сейчас, заполняй потом". Это позволяет купить билет сразу, не вводя необходимые данные. Он придет на указанную электронную почту и будет доступен в личном кабинете на mos.ru.

Однако фамилию, имя, отчество и номер документа необходимо добавить не позднее чем за 3 часа до начала события, иначе билет аннулируют.

