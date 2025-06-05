В сервисе "Мосбилет" стало возможно заполнить данные уже после покупки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая функция "Покупай сейчас, заполняй потом" появилась в сервисе "Мосбилет", сообщил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

"Новая функция позволяет быстро оформить билеты на концерт или спектакль, не вводя необходимые данные сразу. Это особенно удобно, если билет нужно купить срочно, когда документов нет под рукой или когда нет возможности заполнить онлайн-форму", – передает его слова портал мэра и правительства города.

По его словам, это сделает процесс покупок более гибким и быстрым. Новая функция доступна после выбора мероприятия и при открытии онлайн-формы. Там можно поставить отметку на поле "Заполню персональные данные позже" и сразу перейти к оплате, указав лишь контактные данные.

Билет придет на указанную электронную почту и будет доступен в личном кабинете на mos.ru. Недостающие данные можно ввести там же или по ссылке, которая придет вместе с билетом на электронную почту. Однако фамилию, имя, отчество и номер документа необходимо добавить не позднее чем за 3 часа до начала события, иначе билет аннулируют.

"Наши театры, концертные площадки и их зрители уже адаптировались к новым правилам покупки билетов. Но мы продолжаем работать с обратной связью и пожеланиями по усовершенствованию этой системы", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он напомнил, что один из самых частых запросов связан с ситуациями, когда пользователь заранее не знает, с кем пойдет на мероприятие. При этом данные всех посетителей требовалось вводить еще до покупки.

"С новым функционалом отложенного введения данных в сервисе "Мосбилет" можно не переживать, что приобретенный билет останется неиспользованным", – сказал Фурсин.

Купить билет на сервисе можно с использованием Mos ID – аккаунта на портале mos.ru. Это получится сделать как с полной, так и со стандартной учетной записью. После авторизации обязательные поля автоматически заполнятся информацией из личного кабинета.

В таком случае для прохода на концерт можно будет показать лишь QR-код в одном из городских приложений "Моя Москва", "Мой id" и "Госуслуги Москвы". Дополнительно показывать документ на входе не потребуется. Больше информации можно найти на странице сервиса.

Ранее в "Мосбилете" появилась индивидуальная подборка событий по интересам. Она отображается на главной странице в блоке "Специально для вас". Для этого нужно сообщить сервису о собственных интересах.

Затем система покажет несколько актуальных предложений. Это могут быть спектакли, концерты, выставки, лекции, экскурсии и другое. Москвичи и туристы могут самостоятельно настроить список рекомендаций.

