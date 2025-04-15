Выручка столичных театров и концертных залов выросла на 21% за первый квартал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выручка театров и концертных залов Москвы за первый квартал 2025 года выросла на 21%, заявил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Если сравнивать I квартал этого года с I кварталом прошлого, то общее количество проданных билетов по всем нашим учреждениям выросло на 7%", – отметил он в беседе с РИА Новости.

Фурсин подчеркнул, что пока зрители только привыкают к новой схеме, не понимая механизм действия покупки билета в подарок и его возврата. В частности, зрители стараются купить билет ближе к дате, чтобы не заменять персональные данные и не утруждать себя непонятными вопросами.

"Это нормальный адаптационный период, как и при любых изменениях", – добавил руководитель департамента.

Он отметил, что билеты стали доступнее, поскольку после введения новых правил посещения культурных мероприятий в Москве у перекупщиков снизился интерес к ним.

"Раньше некоторые наши театры постоянно сталкивались с тем, что билеты на самые востребованные спектакли после появления в продаже исчезали партиями, а позже появлялись на сторонних ресурсах. Уже по другим ценам", – напомнил Фурсин.

При этом глава департамента пока не смог оценить результаты в контексте повышения безопасности из-за слишком малого срока действия новых правил. Однако он подчеркнул, что нет "волшебных таблеток", которые бы на 100% исключили возможные инциденты.

"Но любое, пусть даже крошечное, сокращение возможных рисков – это бесценный результат, он связан с жизнями и здоровьем людей, которые приходят к нам", – рассказал Фурсин.

Ранее стало известно, что спектакль "Смерть Тузенбаха" в Театре на Бронной стал самой популярной постановкой на предстоящий май 2025 года. Спектакль представляет собой интерпретацию пьесы "Три сестры" Антона Чехова. В этой версии герои оказываются в новом времени и обстоятельствах.

Второе место в топе заняла постановка "Плохие хорошие" от худрука Театра имени А. С. Пушкина Евгения Писарева, поставленная по пьесе Оскара Уайльда "Веер леди Уиндермир". Третье место в рейтинге получила постановка "Евгений Онегин" Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

