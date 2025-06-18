Сервис "Мосбилет" стал перспективной площадкой для продвижения театров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровой сервис "Мосбилет", объединивший культурные площадки Москвы, становится все более востребованным. В мае его посетили 4 миллиона раз, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на департамент информационных технологий столицы.

Как отметили в ведомстве, эти показатели на 19% больше, чем в апреле. Всего с момента запуска на начало июня в сервисе было зарегистрировано 8 миллионов посещений.

С марта "Мосбилет" добавился к единому читательскому билету, порталу "Узнай Москву" и сервису аренды городских пространств "Вместе с культурой".

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин подчеркивал, что сервис собрал лучшие мероприятия учреждений культуры столицы. В "Мосбилете" представлены анонсы различных культурных мероприятий.

Вместе с тем в сервисе появляются и новые опции. В частности, для поиска теперь можно использовать фильтры. Также со временем стали доступны тематические подборки и реализована возможность получать персональные рекомендации по интересам.

По данным департамента информационных технологий столицы, с марта по май пользователи больше всего интересовались спектаклями – почти 64% посещений. Также фиксировался спрос на выставки, события "Московской музейной недели", билеты в зоопарк и мероприятия к 80-летию Победы.

Кроме того, ранее в столице начали действовать новые правила посещения театров и концертных площадок. С 15 марта пройти в театры и концертные залы, подведомственные столичному департаменту культуры, можно только по одному из 16 документов из утвержденного перечня.

Проверка документов при входе на площадку является одной из мер безопасности, а покупка билетов с их привязкой к документам делает невозможной их передачу без переоформления.

"И наши данные, и обратная связь от руководителей наших учреждений показывают, что перестали выкупаться крупные партии билетов сразу после размещения их в продаже, которые, очевидно, раньше забирали перекупщики", – подчеркнул Фурсин, добавив, что на конец мая посещаемость театров выросла на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Благодаря "Мосбилету" горожане получили инструмент для покупки билетов без скрытых наценок и сервисных сборов. Также сервис довольно прост и удобен в использовании.

По словам директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова, купленные через "Мосбилет" билеты позволяют сэкономить время на вход в театр и упрощают проверку документов.

"Зрители лояльно отнеслись к нововведениям – к оформлению именных билетов, входу в театры по документам или QR-коду, – и за все время работы по новым правилам, играя спектакли на двух площадках при полных залах, мы ни разу не столкнулись с негативом", – добавил директор Московского еврейского театра "Шалом" Андрей Соколов.

В свою очередь, директор Московского драматического театра "Модернъ" Александр Бениш обратил внимание, что "Мосбилет" удобен и самим учреждениям – для театров это еще одна платформа для продаж, возможность повышать узнаваемость и собирать данные.

Между тем москвичи с 2019 года воспользовались сервисами приложения "Моя Москва" уже свыше 117 миллионов раз. Приложение помогает платить по коммунальным счетам, передавать показания счетчиков, смотреть школьные домашние задания и расписание уроков, а также планировать досуг и жертвовать на благотворительность.

С этого года в "Моей Москве" появился и сервис "Мосбилет".