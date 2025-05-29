Спрос на цифровые госуслуги и сервисы в Москве вырос в 14 раз за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спрос на цифровые госуслуги и сервисы на портале mos.ru вырос в 14 раз за последние 10 лет. Ежедневно его возможностями пользуются более 2,3 миллиона раз, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Цифровой формат получения госуслуг предпочитают 99,1% москвичей, которые обращались за ними в течение 2024 года. По информации Росстата, с 2014-го этот показатель вырос более чем на 44 процентных пункта.

Ежегодно разработчики обновляют и запускают свыше 100 онлайн-инструментов. В число самых популярных вошли: "Электронная медицинская карта", "Передача показаний приборов учета воды и тепла", "Электронный дневник школьника". Помимо этого, граждане в онлайн-формате могут записаться на прием к нотариусу, забронировать книгу в библиотеке и присоединиться к кружкам и секциям.

Москва занимает лидирующие позиции в России и мире в области цифровизации. Это неоднократно подтверждали отечественные и зарубежные эксперты. За 2024 год столичные ведомства и IT-проекты получили более 60 профильных наград, указали в департаменте информационных технологий.

В частности, город отмечен Всемирной премией инновацией (World Innovation Award) за внедрение передовых технологий, в том числе цифровых. Международную премию в сфере современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards получил проект "Лидеры цифровой трансформации". Инициатива признана лучшей в номинации "Государственно-частное партнерство".

Кроме того, Москва в третий раз получила Гран-при национальный премии "Умный город" за вклад в цифровизацию городского хозяйства. Всего на конкурс было подано свыше 500 заявок из 57 российских субъектов. Награды получили 20 столичных проектов, среди которых оказались киноплатформа "Москино", "Московская электронная школа" и система "Мосбилет".