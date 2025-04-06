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06 апреля, 11:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о рекордных достижениях транспортной системы Москвы

Собянин рассказал о рекордных достижениях транспортной системы Москвы

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В 2023 году столичный транспорт завоевал 83 престижные награды. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Признание получили ключевые проекты – программа развития электротранспорта, "Энергия Москвы", веломаршрут "Зеленое кольцо" и промышленный дизайн поезда "Москва 2024".

Кроме того, город развивает международное сотрудничество. С Республикой Куба прорабатывается запуск такси на базе автомобилей "Москвич". Также в прошлом году в столице прошел III Международный транспортный саммит, который собрал рекордное число участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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