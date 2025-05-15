Собянин: 20 столичных проектов отметили национальной премией "Умный город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Эдуард Лысенко, Гран-при премии "Умный город"

Москва в третий раз получила Гран-при национальной премии "Умный город" за вклад в цифровизацию городского хозяйства. Наградами были отмечены 20 проектов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В 2025 году на конкурс было подано более 500 заявок из 57 субъектов России. Среди столичных проектов, которые получили награды, числятся киноплатформа "Москино", ускоряющая и упрощающая кинопроизводство, "Московская электронная школа" (МЭШ), которая стала основой и для региональных учебных заведений, а также платформа "Искусственный интеллект", где разработчики обучают ИИ-модели.

Кроме того, наград удостоились система "Мосбилет", через которую на mos.ru можно купить билеты в музеи, выставочные залы, театры и арендовать помещение в учреждении культуры, система видеоаналитики на МКАД и ключевых магистралях в реальном времени, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" для записи к врачу и просмотра электронной медкарты и информационная система "Центр управления комплекса городского хозяйства".



"Поздравляю с этой значимой победой всех, кто занимается разработкой и внедрением цифровых проектов. Москва – несомненно, умный город!" – написал мэр столицы.

Ранее Собянин рассказал, как разработки участников Московского инновационного кластера помогают упрощать работу людей.

По его словам, данные разработки используются для оптимизации труда в разных сферах, в том числе в автомобилестроении, пищевой промышленности и медицине. В качестве примера мэр привел демонтажных роботов, которые помогают специалистам во время строительства линий метро.

